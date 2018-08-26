مذيع الشرق: بلادنا أولى بينا من الغربة

26 أغسطس 2018 - 03:22 م

وصف عبد الله الماحي المذيع بقناة الشرق التواجد خارج مصر بأنه غربة قاسية، منددًا بالطريقة التي يتم التعامل بها داخل معسكر المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طالما محدش هايحس بمشاكل حد، حتى من الناس المشتركين معانا في نفس المشكلة، فلازم "المغتربين" يتكلموا ويعبروا عن مشاكلهم ومشاعرهم بنفسهم".

وأضاف: "هافضل أقول بكل وسائل التعبير المتاحة إن غربتنا خارج مصر أمر متعب وغير مريح، ولو ما كانتش الغربة دي بفايدة، فبلادنا أولى بينا، أيًّا كانت النتائج".

وتابع: هافضل أقول إنها كلها تضحيات ..اللي في السجن مقهور ومحبوس ومقيد حريته، واللي بره بعيد عن أهله، وفِي مليون حاجة ناقصاه ومكتفاه ومش من حق أي حد إنه يقلل من تضحياته مهما كانت صغيرة لأنها اسمها تضحيااات ولازم الكل يحترم ده ويعترف بيه".

وشدد الماحي في حديثه عن الغربة: "هافضل أقول إن خطأ "المغتربين" هو سكوتهم عن الظروف القاسية اللي مروا وبيمروا بيها وعدم نشر قضاياهم والكلام عنها زي أي قضايا موجوده، ودا خلا اللي جوه مصر شايفين المغتربين قسرًا دول ملوك وأغنيا بيتمرغوا في ياقوت ومرجان، وخلى بعض المنتفعين بره شايفينهم يحمدوا ربنا إنهم نجوا من الموت والسجن وإن كان عاجبهم. ودي كارثة".

وطالب الجميع بالحديث وعمل هاشتاج لإظهار المعاناة : "اتكلموا ياأحباب عن معاناتكم تحت هاشتاج #المغتربين_قسرا وحسسوا الجميع بإنكم موجودين ومن حقكم تعيشوا حياة كريمة".

يذكر أن الماحي كان قد كتب عبر حسابه علي مدار الأيام الماضية أن الزنازين في مصر أفضل من الغربة 1000 مرة .