انتشال جثة أنثى غارقة ببحريوسف بالمنيا

26 أغسطس 2018 - 03:36 م

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة لأنثي مجهولة الهوية، أسفل الكوبري القديم أمام مركز العدوة، في أقصي شمال غربي المحافظة.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالعثور علي جثة لأنثي تبلغ من العمر نحو 25 عامًا، مجهولة الاسم والعنوان، تم العثور عليها داخل جوال ملقي بترعة البحر اليوسفي أسفل الكوبري القديم بمركز العدوة.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة، للاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتكثف إدارة البحث من جهودها لمعرفة هويتها وكشف الظروف والملابسات. وتحرر محضر بالواقعة