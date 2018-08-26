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موظف يطعن ابنته حتى الموت بسبب 200 جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يطعن ابنته

أنهى موظف بالمعاش حياة ابنته وأصاب زوجته بطعنات في مشادة تطورت لمشاجرة بينه وبين زوجته في دار السلام، وتبين من التحريات أن المتهم طلب مبلغ 200 جنيه من زوجته لكنها رفضت، فسدد لها طعنة بسكين في الفخذ، وعندما تدخلت ابنته لإثنائه عن التعدي على والدتها سدد لها طعنة أودت بحياتها.

وتلقت مباحث دار السلام، إخطارًا من مستشفى قصر العيني، بوصول «حنان ا» في حالة خطرة وفارقت الحياة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين والد المتوفاة «أحمد م»، بالمعاش، وبين زوجته «والدة المتوفاة»، بسبب مطالبته لها إقراضه مبلغ 200 جنيه، إلا أنها رفضت فأحضر «سكين» من المطبخ وتعدى عليها بالضرب، محدثًا إصابتها بجرح بالفخذ الأيمن من الخلف.

وعندما تدخلت المجني عليها للفض بينهما سدد لها المتهم طعنة أودت بحياتها، وألقي القبض عليه، وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اعترف بالواقعة. وباشرت النيابة التحقيق.


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