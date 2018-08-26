مفاجأة.. نجم المنتخب يقترب من إشبيلية الإسباني

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منتخب مصر

إشبيلية

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن اهتمام إدارة نادي إشبيلية الإسباني بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب فريق قاسم باشا التركى والمنتخب الوطني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، إن نادى إشبيلية كان يستهدف التعاقد مع الألمانى جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن راتب اللاعب الذى يصل لـ600 ألف يورو شهريًا جعل أنظار النادى الأندلسى تتجه إلى محمود تريزيجيه.

وأضافت الصحيفة، أن خزينة نادى إشبيلية لا تتحمل دفع 600 ألف يورو راتباً شهرياً لجوليان دراكسلر، لذا دخل محمود تريزيجيه الذى شارك مع منتخب مصر فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا دائرة اهتمامات إشبيلية.

وتحدثت الصحيفة عن الأرقام المذهلة التى حققها محمود تريزيجيه طوال مسيرته مع قاسم باشا فى الموسم الماضى، مشيرة إلى أن اللاعب يحظى أيضاً باهتمام شتوتجارت الألمانى ومارسيليا الفرنسى.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت في وقت سابق عن اهتمام نادى إشبيلية الإسبانى بالتعاقد مع محمود تريزيجيه، جناح منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويستعد محمود تريزيجيه لخوض اختبار جديد مع نادى قاسم باشا فى السادسة والربع مساء اليوم، مع سيفاس سبور بملعب "4 يوليو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى التركى.

وقدم محمود تريزيجيه موسماً استثنائياً مع قاسم باشا يسعى لتكراره هذا الموسم، فهو هداف الفريق بجميع المسابقات فى الموسم الماضى برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدورى التركى أيضا برصيد 13 هدفا، كما يعد "الفرعون المصرى" أكثر لاعبى قاسم باشا مساهمة فى تسجيل الأهداف بمسابقة الدورى التركى، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا.

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