» بالفيديو.. «ميسي» يتسبب في بكاء طفل

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الرياضة

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برشلونة

طفل

المصريون

فور رؤيته ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لأول مرة، دخل أحد الأطفال في نوبة من البكاء، خلال مغادرة البرغوث ورفاقه مدينة بلد الوليد.

وبكى الطفل بحرارة شديدة عقب توقيع ميسي على القميص بالخاص به، وهو ما علقت عليه الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على "تويتر" قائلة، "عندما تغلبك مشاعرك عند رؤية نجمك المفضل".

يذكر أن ميسي غادر مع بعثة برشلونة بلد الوليد عقب الفوز على فريق المدينة الذى يحمل نفس الاسم، بهدف دون مقابل، مساء أمس السبت، بالمباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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