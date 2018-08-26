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"هيكل": عقوبة المتحرش "تافهة" ولا تتناسب مع الجريمة

الحياة السياسية

اسعد هيكل
هيكل

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التحرش

هيكل

 قال المحامي والحقوقي أسعد هيكل أن العقوبة المنصوص عليها لجريمة التحرش بالمرأة في قانون العقوبات المصري، عقوبة تافهة، وبسيطة، ولا تتناسب مع الفعل المشين الذي يرتكبه المتحرش، فالمادة 306 مكرر(أ) من قانون العقوبات تنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالإشارة أو الفعل أو أي وسيلة أخري .

وأكد هيكل، أنه لا يعقل أن يقوم المتحرش بإتيان أمور بجسد المرآة، سواء بالإشارة أو الفعل، ويعاقب عليها فقط بعقوبة الحبس البسيط أو الغرامة.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن الحرية الشخصية التي نص الدستور المصري علي صونها وعدم المساس بها، ينبغي وضع عقوبات غير تقليدية لحمايتها من أي نوع من أنواع الاعتداء، كما أن للجسد حرمة، والاعتداء عليه بأي نوع من الاعتداء جريمة ينبغي ألا تسقط بالتقادم، سواء كان هذا الاعتداء تحرشًا وقع علي جسد المرأة أو إلحاق أذي بجسد أي فرد آخر من أفراد المجتمع، وسواء كان هذا الاعتداء تحرشًا لفظيًا أو بالإشارة أو بالمساس المباشر به .

ونوه هيكل، أنه أمام عدم جدوى تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة فقط، علي مرتكبي هذه الجريمة ضد المرأة من المنحرفين أخلاقيًا، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية علي منع هذه الجريمة قبل وقوعها، يجب علي المشرع ان يبادر إلي  وضع عقوبات تكميلية وتدابير عقابية أخري بالجاني تواجه خطورة هذه الجريمة المتطرفة، كوضعه تحت المراقبة الأخلاقية، لفترة من الوقت، آو نشر اسمه وصورته بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .

وأوضح المتحدث السابق  باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه علي المجتمع المدني بكل مكوناته أن يبحث عن سبل أخري، أكثر نجاحًا للحد من هذه الجريمة الأخلاقية، والتي باتت تمثل كارثة اجتماعية متصاعد، تطورت بشكل ملحوظ ومستمر في مصر خلال العقود الماضية، وبالتالي علي الوزارات والهيئات الحكومية، ووسائل الأعلام الخاصة والمملوكة للدولة، ألي جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن تنهض بدورها وتتحمل مسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه هذه الجريمة الأخلاقية الخطيرة، فالمعالجة القضائية وحدها لا تكفي .


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