» تجديد حبس شادي الغزالي حرب

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شادي حرب

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التحقيق مع شادى الغزالى حرب بتهمة نشر أخبار كاذبة

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أمن الدولة

تجديد

جددت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، حبس  شادي الغزالي حرب 15 يومًا لاتهامه  بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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