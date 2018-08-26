سر عداء عمرو أديب لـ«ماكين».. أهانه على الهواء وانسحب

26 أغسطس 2018 - 04:53 م

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًاعلى وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين، إنه كان يكره مصر ويتوقع لها السقوط بين لحظة وأخرى ولكنه ذهب إلى خالقه وبقينا نحن وما زال في يدنا الحفاظ على دولتنا وحمايتها.

وكتب «أديب» عبر حسابه على «تويتر» :« كنت من الاعلاميين العرب القلائل الذين اجروا لقاء تليفزيونى مع جون ماكين وكان لقاء عاصف عنيف . الرجل كان يكره مصر وكان يتوقع وقتها السقوط لنا بين لحظه واخرى . ذهب ماكين الى خالقه وبقينا نحن ومازال في يدنا الحفاظ على دولتنا وحمايتها من السقوط سواء لاسباب داخليه او خارجيه».

ويكشف لقاء تليفزيوني سابق لـ«أديب» في برنامجه السابق«القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، بـ«ماكين» عام 2013، سر هذا العداء، بعد أن قرر الأخير الإنسحاب من لقاء «أديب» وأهانه بعد أن واصل مقاطعته أثناء حديثه ورده على أسئلته ولم يتح له الفرصة، قائلًا :« لقد قمت بآلاف اللقاءات ولم أرى مثل هذا المذيع.. أرجو أن تذيع هذا لأن هذا الشخص لا يسمح لي باستكمال كلامي».

ودخل ماكين في مشادة مع المذيع بسبب عدم إعطائه فرصة لإكمال حديثه، وحاول ماكين تنبيه أديب مرارًا إلى ضرورة منحه فرصة لإكمال كلامه، الا ان الأخير لم يمنحه إياها.

كما فاز «ماكين» برهان بينه وبين «أديب»، بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وكبار معاونيه، وأصبح عمرو أديب مطالب بالاعتذار علنًا في برنامجه، بحسب الرهان وهو ما لم يفعله.

وكان الإعلامي عمرو أديب أجرى حوارًا في برنامجه مع السيناتور جون ماكين، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وطرح «ماكين» سؤالا: «لماذا يبقى مرسي في السجن إلى الآن؟»، فرد عليه «أديب»: «لأنه متهم بقتل المتظاهرين الأبرياء أمام قصر الاتحادية؟».

فرد «ماكين»: «ومبارك متهم بقتل المتظاهرين أيضًا؟»، فبادر «أديب» بالرد، قائلا: «وتم الحكم عليه، ويُعاد محاكمته مرة أخرى، وسيصدر نفس الحكم؟».

فرد عليه جون ماكين، قائلا: «هذا يسعدني، ولكنهم لن يفعلوا ذلك؟»، الأمر الذي أثار استغراب عمرو أديب، قائلا: «كيف تعلم ذلك».

أجاب «ماكين» قائلا: «هل تود أن ندخل في رهان صغير؟»، فوافق «أديب»، ولكن «جون» قال له: «دعني أفكر في رهان مناسب، سأحضر إلى مصر، وأظهر في برنامجك لو لم يتم تخفيض الحكم عليه، ولكن إن تم تخفيض الحكم عليه ستكون أنت مُلزم بالاعتذار في برنامجك على الهواء».

وتوفي السيناتور الأمريكي الجمهوري المخضرم جون ماكين، أمس السبت، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد إصابته بمرض السرطان في المخ.

وقرر ماكين، الذي غادر واشنطن في ديسمبر الماضي التوقف عن علاج المرض يوم الجمعة الماضي، وانتقل إلى منزل الأسرة لقضاء لحظاته الأخيرة في مسقط رأسه بولاية أريزونا.

وكان السيناتور الجمهوري يصارع نوعا شرسا من سرطان المخ بعد اكتشافه في يوليو 2017 ولم يُشاهد في الكونجرس الأمريكي خلال عام 2018. وأجريت له عملية جراحية في منتصف أبريل بسبب التهاب في الأمعاء.

