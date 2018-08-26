انتحار ضابط شرطة داخل شقته

26 أغسطس 2018 - 04:53 م

قال مصدر أمني مسئول، إن ضابطًا بقسم شرطة إمبابة أقدم على الانتحار، اليوم الأحد، وأطلق عيارًا ناريًا على نفسه داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه "حسب ما نشر في جريدة التحرير" أن النقيب "طارق.ا"، ضابط بقسم إمبابة (نظام) عُثر على جثته داخل شقته وبها آثار طلق ناري بالرأس وبجواره سلاحه الشخصي.

و أشار المصدر، إلى أن التحريات الأولية تشير إلى انتحار الضابط قبيل جلسة محاكمته التي كان من المقرر لها صباح اليوم بمحكمة شمال الجيزة على خلفية تعديه بالضرب على شخص أمام مكتب السجل المدني بإمبابة وتحمل رقم 5959 لعام 2017.

وأكد المصدر، أن اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث بقيادة نائبه اللواء محمد عبد التواب والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة.