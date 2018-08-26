» ليفربول في ورطة بعد تهديدات «مينوليه»

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المصريون

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هدد سيمون مينوليه حارس مرمى فريق ليفربول، بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب عدم المشاركة في المباريات.

وقال مينوليه في تصريحات صحفية اليوم، الأحد: «إن أكون الحارس الثاني أو الثالث فهذا يجعل الأمر مختلفا قليلًا ولكن اللعب هو الأهم، لم يتحدث أحد معي بعد رحيل كارلوس، لذلك لا أعلم ما هو مستقبلي في ليفربول، سنرى ماذا سيحدث هذا الأسبوع».

وأضاف: «وجدت الأمر غريبًا بأن يتم إعارة كاريوس بينما أنا أيضًا أملك العديد من الخيارات».

يذكر أن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد الفوز في أول 3 مباريات على كل من كريستال بالاس وليستر وبرايتون.

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