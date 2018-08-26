تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، 26-8- 2018.
واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري عند 17.81جنيه للشراء و17.94 للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.71جنيه للشراء و17.84 للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع،
وفى بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي، القاهرة) بلغ سعر صرف الدولار 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع.
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