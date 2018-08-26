هل يستجيب «ترامب» لوصية «ماكين» ولا يحضر الجنازة؟

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السيناتور جون ماكين

وكالات - خالد الشرقاوي

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ترامب

وفاة

جون ماكين

توفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس، عن عمر يناهز 81 عامًا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وقالت مصادر مقربة من السيناتور الراحل إنه أوصى بعدم دعوة ترامب لحضور جنازته.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نبأ وفاة "ماكين"، في تغريدة له على "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفًا: "قلوبنا ودعواتنا له".

ويعتبر ماكين -الذي شارك في حرب فيتنام- أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري، وكان آخر ظهور علني له في مبنى الكونجرس في ديسمبر 2017، لكنه استمر في نشر عدد من التغريدات والبيانات عبر حسابه بتويتر حول مختلف القضايا التي تعرفها الولايات المتحدة.

وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2008، وخسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس السابق باراك أوباما.

ومثّل ماكين ولاية أريزونا في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي لمدة 35 عامًا، وهو يعد من أبرز منتقدي سياسات الرئيس دونالد ترامب من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن عن معارضته عددا من سياسته الداخلية والدولية.

وانتقد ماكين الشهر الماضي قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأصدر بيانًا وصف فيه المؤتمر الصحفي المشترك بين الزعيمين بأنه "أسوأ أداء لرئيس أمريكي تعيه الذاكرة"، وقال إن ترامب "لم يكن قادرًا على مواجهة بوتين فحسب بل لم يكن راغبًا في ذلك".

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