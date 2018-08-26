«ترامب» يعلق على وفاة «جون ماكين»

26 أغسطس 2018 - 05:13 م

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين.

وتوفي ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس، عن عمر يناهز 81 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وكتب ترامب على "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفًا: "قلوبنا ودعواتنا له".

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

ويعتبر ماكين، واحدًا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذًا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

وعمل "ماكين" في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عامًا ضابطًا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحًا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.

وقالت مصادر مقربة من السيناتور الراحل إنه أوصى بعدم دعوة ترامب لحضور جنازته.