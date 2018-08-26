» تجديد حبس والد طفلى الدقهلية 15يومًا

26 أغسطس 2018 - 05:17 م

أمر قاضى المعارضات في محكمة دكرنس الابتدائية بالدقهلية، بتجديد حبس محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه بإغراقهما في مياه بحر فارسكور، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين "ريان" 4 سنوات، و"محمد" 3 سنوات، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة تضليل العدالة إدعاء اختطاف الطفلين، وواجهته بالأدلة المادية منها فيديوهات كاميرات المراقبة على الطرق من مدينة ميت سلسيل إلى دمياط، وتفاصيل مكالمة تليفونية أجراها لزوجته من أعلى الكوبري، فضلاً عن أقوال شهود العيان.

واعتراف المتهم بقتله الطفلين أمام ضباط المباحث الجنائية وأمام النيابة، ومثل الجريمة، وأشار إلى أنه كان يرغب بالتحرر من مسئولية وعبء تربيتهما، وخوفه عليهم من توريثهم العار بعد اعترافه بتعاطي المخدرات وتبديد ورثه عن أبيه.

وكان الأب حرر محضرًا باختطاف طفليه من أمام ملاهي على طريق البحر الجديد، بعد أن شغله شخص مجهول، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبين كذب الأب وارتباكه في أقواله، ثم انتهز فرصة إخلاء سبيله من النيابة لحضور جنازة الطفلين، واختفى بعيدا، وعاود الظهور من جديد بالقرب من أحد العقارات التي يمتلكها، مؤكدًا أنه ظهر ليتطهر ويستعد للانتحار حتى يلحق بالطفلين، بعد شعوره بالذنب لأنه قتلهما.