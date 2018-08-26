» كواليس مكالمة مدرب المنتخب ومهاجم الأهلي

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المنتخب

المصريون

الاهلى

حصل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وعد من هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، بانضمامه إلى صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى رمزي، على أداء مهاجم الأهلي خلال الفترة الماضية، والعودة للمشاركة بصفة أساسية وتهديفه في أخر جولتين، موضحًا أن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني، مقتنع بأدائه الفني وإمكانياته الفردية وأنه سيصبح من العناصر الأساسية للمنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني للدخول في معسكر مغلق يوم 2 سبتمبر المقبل في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر، يوم 8 من نفس الشهر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.


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