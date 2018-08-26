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«داعش» يتبنى هجومًا انتحاريًا على كمين أمني بسيناء

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تنظيم داعش
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وكالات - خالد الشرقاوي

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داعش

سيناء

هجوم انتحاري

حاجز أمني

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، تبنيه هجومًا انتحاريًا استهدف حاجزًا أمنيًا شمالي سيناء.

وكان قد قتل 4 مسلحين فيما استشهد 4 جنود من قوات الأمن، جراء محاولة استهداف حاجز أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أمس السبت.

وقال مجلس الوزراء، إن قوات الشرطة نجحت في التصدي للمجموعة الإرهابية، التي هاجمت الكمين الأمني بالعريش، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف آر. بى. جى، ومقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقي الأفراد.

وأعلنت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لداعش، اليوم، تبني التنظيم الإرهابي للهجوم، وفق ما نقلته حسابات عبر موقع "تويتر".

وأوضحت أن الهجوم على حاجز العريش، كان "انغماسيًا (انتحاريًا)"، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المصرية، وفق وكالة "الأناضول".


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