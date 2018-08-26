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أمطار خفيفة تسقط على الإسكندرية

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المصريون

أمطار

اسكندرية

سقطت أمطار خفيفة مفاجئة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية، اليوم الأحد، دون تأثير على حركة المشاة والسيارات، مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة عند 31 درجة مئوية مع غيوم متقطعة، دون أي نشاط ملحوظ للرياح.

من جانبه قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

يشار إلى أن هناك نحو 18 نوة تضرب الإسكندرية كل عام خلال فصل الشتاء، بدءًا من 30 سبتمبر وهى نوة "رياح الصليب" والتي يصاحبها أمطار ورياح غربية.


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