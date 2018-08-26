» جماهير الأهلي سلاحنا للفوز على «كمبالا»

26 أغسطس 2018 - 06:03 م

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ينتظر مؤازرة ودعم جماهير القلعة الحمراء بقوة في مباراة كمبالا سيتي الأوغندي مساء الثلاثاء؛ لتحقيق الفوز والتأكيد على صدارة المجموعة، والسير بخطى ثابتة نحو استعادة اللقب الإفريقي.

وأضاف «يوسف»، أن جماهير الأهلي تظل هي السند واللاعب رقم واحد والشريك الدائم والرئيسي في كل النجاحات التي يحققها فريق الكرة، مؤكدا أن العلاقة بين الأهلي وجماهيره علاقة استثنائية، ويضرب بها دائما المثل والقدوة.

وأشار المدرب العام للأهلي، إلى أنه على يقين وثقة تامة في وعي الجماهير للقيام بدورها على الوجه الأكمل، ودعمها للفريق؛ حتى يتحقق الفوز على كمبالا، ويحافظ الأهلي على سلسلة انتصاراته؛ وصولا للقب الذي يسعد كل الأهلاوية.