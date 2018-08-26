سر وقوف الإسرائيليين في طوابير لساعات على معبر طابا

26 أغسطس 2018 - 06:04 م

«يديعوت»:



محاولتا تهريب وراء إغلاق المعبر.. والآلاف انتظروا بلا طعام أو ماء

إحدى العالقات: حدثت مشاجرات والمكان كان أشبه بساحة قتال.. لم نأكل لمدة 8 ساعات.. وكان هناك مرحاض لكن بدون مقاعد

"10 ساعات لعبور الحدود.. طوابير ضخمة في طابا"، هكذا عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرها عن اصطفاف آلاف الإسرائيليين في معبر طابا الحدودي مع مصر لعدة ساعات، دون طعام أو ماء، الأمر الذي أرجعته إلى أن إغلاق المعبر إثر محاولتي تهريب.

وأضافت: "لم يبق إلا أسبوع على نهاية عطلة الصيف إلا وشهدت منطقة (طابا) الحدودية مع سيناء ما شهدته أمس، حيث حاول الآلاف من الإسرائيليين العودة إلى وطنهم بعد الإجازة في شبه الجزيرة المصرية، لكنهم علقوا لساعات طويلة في المكان وانتظروا هناك بدون طعام أو شراب، بينما قالت هيئة المطارات الإسرائيلية أن التأخير جاء بسبب محاولتي تهريب".

ونقلت عن فوكرا -إسرائيلية وصلت للمنطقة الحدودية مع اثنين من أفراد عائلتها- قولها: "على مدار ساعات طويلة تم منعنا من الدخول إسرائيل، فقط في حوالي الساعة الثامنة مساء بدأوا يدخلون الذين وصلوا سيرا على الأقدام أما نحن فجئنا بالسيارات".

وواصلت: "انتظرت في المكان مع أولادي الأربعة؛ كان المكان أشبه بميدان معركة وساحة قتال ؛ بعد عدة ساعات من الانتظار حدثت مشاجرات، كان هناك الآلاف من الذين ينتظرون بدون طعام أو مكيف هواء، أطفالي كانوا جائعين ولا يمكن العودة لمصر لشراء المأكولات، منذ فتح المصريون المعبر بدأ الطابور يتحرك رويدا رويدا، لا أعرف لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت، كي أظل عالقة في الطابور هكذا".

ونقلت الصحيفة عن إسرائيلية أخرى -لم تسمها – قولها: "ظللنا في الطابور ولم نأكل لمدة 8 ساعات، كان هناك مرحاض لكن بدون مقاعد، لم يكن لدي فكرة عما يحدث، لكنني أعلم أنه لا يجب أن يستغرق الأمر أكثر من 10 ساعات لعبور الحدود المصرية إلى إسرائيل".

وختمت الصحيفة: "يبدو أن الأمر حدث في أعقاب محاولتي تهريب، واحدة في ساعات الصباح المبكرة من أمس (السبت) والثانية في المساء؛ ما أدى إلى إغلاق المعبر الحدودي، وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أن حوالي 8000 شخص و400 سيارة عبروا الحدود المصرية إلى إسرائيل منذ منتصف الليل، وهذا ما سبب المشهد غير الاعتيادي".

في سياق متصل، التقط مصورو موقع "بانيت" الإسرائيلي الإخباري -الناطق باللغة العربية - صورًا لما أسموه "الازدحامات التي شهدها معبر (طابا) الحدودي ، خلال عودة المستجمين الإسرائيليين من خارج البلاد".

وأوضح الموقع أن "آلاف الإسرائيليين كانوا قد غادروا البلاد متوجهين إلى جنوب سيناء وشرم الشيخ للاستجمام وقضاء أوقات سعيدة برفقة عائلاتهم، وقد احتج العديد من المواطنين على الازدحام الخانق في معبر (طابا بإطلاق أبواق سياراتهم، معبرين عن غضبهم من الأزمة الخانقة التي علقوا بها".