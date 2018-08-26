بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»

26 أغسطس 2018 - 06:12 م

اتهم أدمن صفحة «الجيش المصري الإلكتروني»، الشاب قاتل طفليه في عيد الأضحى بأنه إخوان، ونشرت الصفحة صورة له وهو يفع شعار «رابعة» الذي أصبح رمزًا للإخوان بعد فض اعتصامهم بميدان رابعة العدوية عام 2013.

وأدلي محمود نظمي - 33 سنة مزارع - المتهم بقتل أطفاله ريان 5 سنوات ومحمد 3 سنوات بدائرة مركز سلسيل باعترافات تفصيلية أمام تحقيقات النيابة حول إرتكابة الواقعة.

وقال المتهم إنه يوم الحادث قام باصطحاب الأطفال خلال احتفالات العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وبعدها اصطحبهما لمدينة الملاهى حتي يتمكن من اختلاق واقعة اختفائهما عقب لهوهما.

وأضاف المتهم أنه توجه بعد ذلك لكوبري فارسكور وقام بإلقائهما بنهر النيل وأخبر زوجته هاتفياً أنه فقد الطفلين على خلاف الحقيقة بالملاهى ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين .

وقال أدمن الصفحة في منشوره:« واعترف الاب محمود نظمى من قرية ميت سلسيل القاتل بقتل ولديه .. هذا الاب اضاع ثروته مليون ونصف المليون على تعاطى المخدرات .. واعترف تفصيليا بالحادث صوت وصوره .. ولكن العجيب ان اهالى قرية ميت سلسيل .. عملوا صفحات تطالب بالحريه لمحمود وانه اعترف عشان هو تحت ضغط من تجار اثار كبار والدوله بتغطى عليهم .. سؤال للاغبياء .. هو بعد موت الولاد .. انا لما اعترف بقتلهم هيعدمونى .. فيه ايه اخاف عليه تانى ؟؟ يبقى ادارى عليهم ليه ؟؟ طب ما العيال ماتوا وانا هاتشنق .. الاب راجل فاسد .. لدرجه انى بنى لنفسه وسط المزارع عشان يحشش ويضرب برشام وبانجو واستراكوس فيه مع اصحابه باعترافه .. منتظرين ايه من حشاش ؟؟».

وأضافت :« أما بقى اللعب على وتر الاثار .. الاب حب يلاعب الداخليه .. مره يقول تجار اثار وانه على خلاف معهم .. مع التحريات اتضح كدبه .. قام لاعب لعبه تانيه وقال .. دى واحده ست اسمها شمس وكان معاه صور عاريه لها وهو فضحها وهى بتنتقم .. مع التحريات برضه طلع كداب وفضح الوليه اللى اتجابت ف الرجلين .. وده شغل محامى .. طالما فيه تناقض ف الاقوال لا يحول الى النيابه .. عشان يكسبوا وقت .. الخلاصه انه اب فاسد والمخدرات ضربته ومفكرش اصلا ان دول ولاده وبيقولك بقوا يزعجوه ويضايقوه وقال لمراته كده .. فاقد العقل من تاثير المخدرات».

وأوضحت الصفحة :« نرجع بقى للصفحات اياها ومنها صفحة ميت سلسيل .. تلاقى دعوات للتظاهر من الاخوان .. ودعوات لخطف القاتل .. ودعوات وتسخين لنشر الفوضى على الطريق .. وخصوصا انتشار لجانهم فى صفحات النسائيه الخاصه بالطبخ والموضه .. لعلمهم ان الموجودين امهات وسهل تسخينهم».

واختتمت:« نسيت اقول لكم ان محمود له صوره وهو رافع صوره رابعه .. وان قناه الجزيره جابت سلسله بشريه ايام عزل مرسى على الطريق .. فيديو والصور متاحه .. الاخوان اى مصيبه بيركبوها».





