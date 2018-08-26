  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
الأب القاتل واطفاله

بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»

معبر طابا

سر وقوف الإسرائيليين في طوابير لساعات على معبر طابا

البابا فرانسيس

مطالب كنسية باستقالة البابا بسبب الانتهاكات الجنسية

السيناتور جون ماكين

هل يستجيب «ترامب» لوصية «ماكين» ولا يحضر الجنازة؟

جون ماكين وعمرو أديب

سر عداء عمرو أديب لـ«ماكين».. أهانه على الهواء وانسحب

انتحار عميد شرطة بالبحيرة

انتحار ضابط شرطة داخل شقته

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه

سد النهضة

مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»

الروهينجا والأزهر

«الأزهر»: المجتمع الدولي عاجز عن وقف مأساة «الروهينجا»

منتخب مصر

مفاجأة.. نجم المنتخب يقترب من إشبيلية الإسباني

صفحة«الجيش الإلكتروني»:

بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»

آخر الأخبار

الأب القاتل واطفاله
الأب القاتل واطفاله

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

انخفاض في عدد حالات التحرش بثالث أيام العيد

#

بيطرية تحذر: تجنبوا الذبح في الشوارع

#

تعرف على سيناريوهات صعود مصر لدور الـ16 بكأس العالم

#

"لا يجوز وقوف الرجال بجوار النساء في صلاة العيد"

أطفال

قاتل

إخوان

ميت سلسيل

 اتهم أدمن صفحة «الجيش المصري الإلكتروني»، الشاب قاتل طفليه في عيد الأضحى بأنه إخوان، ونشرت الصفحة صورة له وهو يفع شعار «رابعة» الذي أصبح رمزًا للإخوان بعد فض اعتصامهم بميدان رابعة العدوية عام 2013.

وأدلي  محمود نظمي - 33  سنة مزارع - المتهم بقتل أطفاله ريان 5 سنوات ومحمد 3 سنوات بدائرة مركز سلسيل باعترافات تفصيلية أمام تحقيقات النيابة حول إرتكابة الواقعة.

وقال المتهم إنه يوم الحادث قام باصطحاب الأطفال خلال احتفالات العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وبعدها اصطحبهما لمدينة الملاهى حتي يتمكن من اختلاق واقعة اختفائهما عقب لهوهما.

وأضاف المتهم أنه توجه بعد ذلك لكوبري فارسكور وقام بإلقائهما بنهر النيل وأخبر زوجته هاتفياً أنه فقد الطفلين على خلاف الحقيقة بالملاهى ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين .

وقال أدمن الصفحة في منشوره:« واعترف الاب محمود نظمى من قرية ميت سلسيل القاتل بقتل ولديه .. هذا الاب اضاع ثروته مليون ونصف المليون على تعاطى المخدرات .. واعترف تفصيليا بالحادث صوت وصوره .. ولكن العجيب ان اهالى قرية ميت سلسيل .. عملوا صفحات تطالب بالحريه لمحمود وانه اعترف عشان هو تحت ضغط من تجار اثار كبار والدوله بتغطى عليهم .. سؤال للاغبياء .. هو بعد موت الولاد .. انا لما اعترف بقتلهم هيعدمونى .. فيه ايه اخاف عليه تانى ؟؟ يبقى ادارى عليهم ليه ؟؟ طب ما العيال ماتوا وانا هاتشنق .. الاب راجل فاسد .. لدرجه انى بنى لنفسه وسط المزارع عشان يحشش ويضرب برشام وبانجو واستراكوس فيه مع اصحابه باعترافه .. منتظرين ايه من حشاش ؟؟».

وأضافت :« أما بقى اللعب على وتر الاثار .. الاب حب يلاعب الداخليه .. مره يقول تجار اثار وانه على خلاف معهم .. مع التحريات اتضح كدبه .. قام لاعب لعبه تانيه وقال .. دى واحده ست اسمها شمس وكان معاه صور عاريه لها وهو فضحها وهى بتنتقم .. مع التحريات برضه طلع كداب وفضح الوليه اللى اتجابت ف الرجلين .. وده شغل محامى .. طالما فيه تناقض ف الاقوال لا يحول الى النيابه .. عشان يكسبوا وقت .. الخلاصه انه اب فاسد والمخدرات ضربته ومفكرش اصلا ان دول ولاده وبيقولك بقوا يزعجوه ويضايقوه وقال لمراته كده .. فاقد العقل من تاثير المخدرات».

وأوضحت الصفحة :« نرجع بقى للصفحات اياها ومنها صفحة ميت سلسيل .. تلاقى دعوات للتظاهر من الاخوان .. ودعوات لخطف القاتل .. ودعوات وتسخين لنشر الفوضى على الطريق .. وخصوصا انتشار لجانهم فى صفحات النسائيه الخاصه بالطبخ والموضه .. لعلمهم ان الموجودين امهات وسهل تسخينهم».

واختتمت:« نسيت اقول لكم ان محمود له صوره وهو رافع صوره رابعه .. وان قناه الجزيره جابت سلسله بشريه ايام عزل مرسى على الطريق .. فيديو والصور متاحه .. الاخوان اى مصيبه بيركبوها».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جماهير الأهلي سلاحنا للفوز على «كمبالا»
» أمطار خفيفة تسقط على الإسكندرية
» الأزهر يؤكد دعمه وتعاطفه الكامل مع مسلمي الروهينجا
» تجديد حبس والد طفلى الدقهلية 15يومًا
» كواليس مكالمة مدرب المنتخب ومهاجم الأهلي
» تجديد حبس شادي الغزالي حرب
» ليفربول في ورطة بعد تهديدات «مينوليه»
» بالفيديو.. «ميسي» يتسبب في بكاء طفل
» موظف يطعن ابنته حتى الموت بسبب 200 جنيه
» إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بالمنيا
» شاهد.. نصب تذكارى للمتبرع بأعضائه فى الصين

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل