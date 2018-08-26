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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عرب وعالم

118 إسرائيليًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم
اقتحام المسجد الأقصى

وكالات - خالد الشرقاوي

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين

القدس

المسجد الأقصى

اقتحام

المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسئول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، قوله: إن 101 من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجوّلوا في باحاته، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسلّحة.

وأضاف، أن أحد ضباط الشرطة سمح أيضًا لـ6 مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، حيث قاموا بجولة استكشافية في عدد من مرافق المسجد برفقته وحمايته.

يذكر، أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل متكرر، ما يتسبب بوقوع مواجهات وتصعيد.

يشار إلى أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.


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