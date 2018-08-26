سموحة يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش

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المصريون

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طلائع الجيش

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة طلائع الجيش أمام نظيره سموحة، في اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

جاءت أحداث الشوط الأول مملة من الفريقين ولم تسنح إلا هجمات قليلة على المرميين فى الوقت الذى حاول فيه على ماهر المدير الفنى لسموحه ومحمد حلمى المدير الفنى لطلائع الجيش القاء التعليمات طوال الشوط لإحراز هدف التقدم .

فى الشوط الثانى حاول لاعبو سموحة الضغط بكل الخطوط بغية إحراز هدف التقدم، وبالفعل سنحت العديد من الفرص إلا أن دفاع الفريق العسكرى وحارس مرماه محمد بسام حالت دون إحراز الأهداف لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط ليقفز للمركز الثانى بجدول الدورى مؤقتا ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين ليرتفع للمركز السادس عشر.

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