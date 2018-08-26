دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش

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حسن علام

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الإعدام

مقطع فيديو

عاطل

القاتل

معاكسته

عقب انتشار مقطع الفيديو، الذي يوثق جريمة قتل عاطل لشخص حاول الدفاع عن زوجته بعد معاكسته لها، بشاطئ أبو يوسف غرب الإسكندرية، دشن رواد موقع التدوينات المصغر «تويتر» هاشتاج بعنوان: «اعدموا المتحرش القاتل»، حيث تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولًا في مصر.

وبينما طالب المشاركون في الهاشتاج بضرورة إعدام المتحرش، قل قانونيون، إن العقوبة لن تصل إلى حد الإعدام، حيث سيتم توصيفها على أنها مشاجرة أفضت إلى الموت.

المحامي علي أيوب، قال إن "المتحرش القاتل، لم يكن بقصد القتل عن عمد، وإنما الأمر في البداية كان مشاجرة عادية تطورت إلى القتل، ومن ثم لن يحكم على المتهم بالإعدام، وإنما ستعتبر قضيته جناية ضرب أدت للموت، وهذه عقوبتها من 7 إلى 15 عامًا".

وأضاف أيوب لـ "المصريون"، أن "محامي المتهم، قال إن موكله مختل عقليًا، وهرب من المستشفى الذي يعالج منها مرتين، وبالتالي إذا ثبت صحة كلامه فإنه سيحول موكله إلى الطب الشرعي، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأظهر الفيديو سيدة تحتضن زوجها المقتول وسط المياه، وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذه في ظل ذهول وحيرة الموجودين في المكان.

وكشفت التحقيقات أنه بعد المشادة الكلامية، طعن الجاني عدة مرات الضحية بسكين كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته بكسر في عظام الجمجمة وجروح في مختلف أنحاء جسده، أدت إلى وفاته على الفور.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلفى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم.


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