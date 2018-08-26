بصمة القدم لمنع خطف الأطفال

26 أغسطس 2018 - 07:06 م

في خطوة تستهدف القضاء على ظاهرة خطف الأطفال ومنع استخدامهم في عملية التسول، ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، لحماية الأطفال من الاختطاف، قائلة إن الأمر غاية في السهولة ولا يتطلب سوى قرار إداري فقط من الوزيرة.



وشددت ثابت علة ضرورة تطبيق خاصية الباركود (بصمة القدم) في المستشفيات العامة والخاصة أيضًا، وعلى كل الوحدات الصحية وأماكن استخراج شهادات الميلاد، حيث إن ذلك أصبح المتبع في كل دول العالم لمواجهة العديد من الظواهر الإجرامية ضد الأطفال، والتي تنتشر بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية التأكد من هوية الأطفال.



وأوضحت أن استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطف الأطفال واستبدالهم واستغلالهم في التسول أو الاتجار بهم، خاصة أن بصمة القدم لا تتغير.



من جانبه، رحب الدكتور عبد العزيز حمودة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باقتراح استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال، واصفًا إياه بأنه "فكرة جيدة ومتطورة إلى حد كبير وستساهم في الحد من حوادث خطف الأطفال".



مع ذلك أشار إلى أن "استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال لن يقضي كليًا على ظاهرة خطف الأطفال واستخدامهم في التسول، لأنه يمكن للخاطف قطع إصبع القدم للطفل الذي يقوم بخطفه وبالتالي يضلل الأجهزة الطبية في التحقق من شهادة ميلاد الطفل".



وأضاف حمودة لـ "المصريون": "وزارة الصحة تهتم بصحة ورعاية الأطفال وهي بالطبع ترحب بأي مقترح جديد يحد من خطف الأطفال واستخدامهم بشكل سيء في أعمال لا تليق بأطفال مصر الذين هم شباب المستقبل".



وقالت النائبة ميرفت موسي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال وسيلة طبية حديثة لتمييز أي طفل عن الآخر".



وأضافت لـ المصريون": "بصمة القدم لا تتكرر بين طفل وآخر بل هي واحدة لكل طفل على العكس من بصمة اليد التي قد تختلف من فترة لأخرى عبر سنين عمر الإنسان".



وأوضحت أن "اقتراح بصمة القدم لن يقضي نهائيًا علي ظاهرة خطف الأطفال واستخدامها في أعمال التسول بل سيحد منها ويمكن عن طريقها معرفة أصول ونسب الأطفال وعائلاتهم".





