» بالفيديو.. تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل

26 أغسطس 2018 - 07:07 م

نجح فريق تشيلسى في الفوز على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز النجم البلجيكى إيدين هازارد هدف التقدم لصالح تشيلسى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد العرقلة التى تعرض لها ماركوس ألونسو داخل منطقة الجزاء، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع البلوز فى البريميرليج بعد كلا من: دروجبا (104) وفرانك لامبارد (147).

ثم أدرك خوسيلو التعادل لنيوكاسل يونايتد فى الدقيقة 83، قبل أن دياندري يدلين هدف الفوز لصالح البلوز بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسى رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا مع فريقى ليفربول المحترف ضمن ضفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وواتفورد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة.



فولهام يفوز على بيرنلى

وفى نفس التوقيت، نجح فولهام فى تحقيق فوز مثير على ضيفه بيرنلى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "كرافين كوتاج".