» انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب مدير المنتخب

26 أغسطس 2018 - 07:14 م

رفض الثلاثي كرم كردي، وخالد لطيف، ومحمد أبو الوفا، أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم؛ استمرار إيهاب لهيطة مديرًا للمنتخب مرة أخرى في منصبه بالجهاز الجديد للفراعنة، الذي يقوده المكسيكي خافيير أجيري.

وجاء اعتراضهم على ضرورة التغيير في جهاز المنتخب الجديد، خاصة وأن المجلس قرر استمرار أحمد ناجي، مدربًا لحراس المرمى للفراعنة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف المدير الإداري للمنتخب في اجتماعه المحدد غدًا الإثنين.