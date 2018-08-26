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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غدًا

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الأرصاد
برج القاهرة

خالد الشرقاوي

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«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وفي تصريح تليفزيوني، صباح الأحد، توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة بدءًا من غدٍ الاثنين، بمعدل درجة أو درجتين مئويتين.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 26 30

بلطيم 25 31

مطروح 23 29

السلوم 22 30

سيوة 23 35

بورسعيد 26 31

دمياط 26 30

العريش 23 31

رفح 22 30

الإسماعيلية 22 35

السويس 24 34

رأس سدر 25 34

نخل 18 32

نويبع 28 33

طابا 25 33

كاترين 19 30

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 30 35

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 26 35

أسيوط 24 35

سوهاج 25 35

قنا 26 37

الأقصر 26 38

أسوان 28 38

أبو سمبل 28 37

الوادي الجديد 28 38

شلاتين 25 32

أبو رماد 26 35

رأس حدربة 27 35

حلايب 27 34.


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