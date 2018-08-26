» رسالة نارية من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة

26 أغسطس 2018 - 07:22 م

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الأخطاء التحكيمية في مباراة بيراميدز أمام الداخلية، المقامة حاليًا، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري العام.

ونشر «آل الشيخ» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من لقطة تم احتسابها تسلل على بيراميدز أمام الداخلية، وكتب: «لا تعليق».

بعدها كتب تركي آل الشيخ: «أتمنى إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى».

وحصد بيراميدز 7 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش والتعادل أمام الإنتاج الحربي