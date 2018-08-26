  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

الأمن يُغلق كنيسة «العذراء» بالأقصر

بصمة القدم

بصمة القدم لمنع خطف الأطفال

صورة من الفيديو

دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش

الأب القاتل واطفاله

بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»

معبر طابا

سر وقوف الإسرائيليين في طوابير لساعات على معبر طابا

البابا فرانسيس

مطالب كنسية باستقالة البابا بسبب الانتهاكات الجنسية

انتحار عميد شرطة بالبحيرة

انتحار ضابط شرطة داخل شقته

جون ماكين وعمرو أديب

سر عداء عمرو أديب لـ«ماكين».. أهانه على الهواء وانسحب

سد النهضة

مصر تؤكد تعثر مفاوضات «سد النهضة»

السيناتور جون ماكين

هل يستجيب «ترامب» لوصية «ماكين» ولا يحضر الجنازة؟

ننشر حيثيات إدراج المتهمين "باغتيال النائب العام" على قائمة الإرهاب

قضايا وحوادث

هشام بركات
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النائب العام يحيل المتهمين بخطف طفل الشروق إلى الجنايات

#

حبس مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالكلاب في حلوان

#

الدفاع بقضية اغتيال النائب العام: المتهمون اعترفوا بالإكراه

#

التحفظ على أموال المتهمين بـ«رشوة قيادات وزارة التموين»

اغتيال

المؤبد

النائب العام

هشام بركات

قوائم الإرهاب

أودعت  محكمة النقض حيثيات الحكم  بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

استندت المحكمة  برئاسة المستشار أحمد مصطفي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين نبيل الكشكي وحسام خليل ومحمد عبده صالح و فى حيثيات حكمها على العديد من الأسباب .

قالت المحكمة فى حيثياتها، إن القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات على النحو الذى شهد به وسطره القرار فى مدوناته فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحي ما يثيروه فى هذا الشأن غير مقبول. 

وأضافت المحكمة، أن الآثار التى تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الأثار تتمثل فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابي وكانت هذه الأثار من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية مما ينفي عنها خصائص العقوبة فى معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية وتفصل المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير صائب .

وأشارت الحيثيات، أن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية قد أناط للقضاء العادى الاختصاص بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الإرهابيين وإذ كان القرار المطعون فيه قد صدر من القضاء العادى ممثلاً فى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على اختصاصها بإصداره عملا بالقانون السابق ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن واردا على غير محل .

ولفتت المحكمة، إلى أن الجنايات حسبما هى معرفة  به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر فى مادة جنائية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد. 

واستطردت المحكمة فى حيثياتها قائلة أن النعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الأمتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعد دستورية القرار بقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستورى الذى افترضوه فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد.

وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه فى استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان أو شمول القرار المطعون فيه اسماء زعم الطاعنين وفاته قبل صدور القرار فإن ما يثيروه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة15 متهماً بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم فولهام يُعادل رقم «صلاح»
» انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب مدير المنتخب
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
» رسالة نارية من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» أمطار خفيفة تسقط على الإسكندرية
» بالفيديو.. تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل
» «داعش» يتبنى هجومًا انتحاريًا على كمين أمني بسيناء
» مفاجأة.. نجم المنتخب يقترب من إشبيلية الإسباني
» تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه
» جماهير الأهلي سلاحنا للفوز على «كمبالا»
» الأزهر يؤكد دعمه وتعاطفه الكامل مع مسلمي الروهينجا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل