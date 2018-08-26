الأمن يُغلق كنيسة «العذراء» بالأقصر

26 أغسطس 2018 - 07:39 م

أغلقت السلطات المصرية اليوم الأحد كنيسة السيدة العذراء مريم في قرية الزنيقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر لأسباب أمنية، وفقا لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان.

وقال رئيس المنظمة رأفت سمير حبيب إن "الأزمة التي شهدتها كنيسة السيدة العذراء مريم ليست الأولى من نوعها في الأقصر، وهي مشابهة لحالات أخرى في المحافظة".

وكان عدد من أهالي قرية الزنيقة تجمعوا الخميس والجمعة الماضيين، احتجاجا على استخدام مبنى خدمي تابع للكنيسة لإقامة الشعائر الدينية الخاصة بأقباط القرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين، ووجهت لبعضهم اتهامات بالتجمهر وتكدير الرأي العام وإثارة الفتنة وقطع الطريق.