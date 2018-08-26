» مهاجم فولهام يُعادل رقم «صلاح»

26 أغسطس 2018 - 07:51 م

نجح الصربي ألكسندر متروفيتش، مهاجم فريق فولهام، في معادلة رقم النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن متروفيتش سجل 15 هدفا منذ أول ظهور له مع فولهام في فبراير من العام الجاري.

وأصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الإنجليزية الأربع، بالتساوي مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول.