ضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة بالغردقة

26 أغسطس 2018 - 08:09 م

تمكنت ادارة مباحث مرور الغردقة ، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير بأحد شوارع الغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد أشرف الجرف، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن المقدم عمرو عبدالعزيز، رئيس قسم التراخيص، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا، وذلك بمنطقة السقالة بالغردقة.

تحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيق.