مهاجم إنبي يشكر مرتضى منصور

26 أغسطس 2018 - 08:26 م

حرص عرفة السيد، مهاجم إنبى، على توجيه رسالة شكر لمرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك، بعدما وقف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع ناديه السابق الجونة.

وأكد عرفة السيد أن مسئولو الجونة كانوا قد قاموا برفع دعوى قضائية ضده للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى اللاعب والمقدرة بـ450 ألف جنيه وفور ذهاب اللاعب لمرتضى منصور قام الأخير بطمأنته ووقف بجانبه خاصة وأن تلك القضية رفعت على اللاعب عندما كان مهاجما بالزمالك.

وقد قام مرتضى منصور بالتأكيد على اللاعب أنه سيتدخل لدى مسئولى الجونة وحل الأزمة وديا بعيدا عن ساحات المحاكم بعد تسديد جزء من المبلغ المطلوب، وهو ما أثلج صدر المهاجم المخضرم.