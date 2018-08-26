  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
بابا الفاتيكان

تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار

أرشيفية

هل توقف إثيوبيا العمل في سد النهضة؟

الهجرة غير الشرعية

اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر

متطرفين

ماذا تفعل جماعة صهيونية متطرفة على حدود مصر؟

ترامب

عزل «ترامب».. زلزال مرتقب يعصف بالشرق الأوسط

أمطار على القاهرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار غدًا

حركة النهضة

«النهضة» التونسية تعلن رفضها المساواة في الميراث

صورة من الفيديو

دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش

الأب القاتل واطفاله

بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»

جون ماكين وعمرو أديب

سر عداء عمرو أديب لـ«ماكين».. أهانه على الهواء وانسحب

مهاجم إنبي يشكر مرتضى منصور

الرياضة

انبي
انبي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك ينهي أزمة باسم مرسي

#

الزمالك يشكو أشيمبونج لـ «الفيفا»

#

تفاصيل جلسة "مرتضى" مع مهاجم الزمالك

#

«كاسونجو» مستمر مع الزمالك

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

انبى

عرفة السيد

حرص عرفة السيد، مهاجم إنبى، على توجيه رسالة شكر لمرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك، بعدما وقف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع ناديه السابق الجونة.

وأكد عرفة السيد أن مسئولو الجونة كانوا قد قاموا برفع دعوى قضائية ضده للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى اللاعب والمقدرة بـ450 ألف جنيه وفور ذهاب اللاعب لمرتضى منصور قام الأخير بطمأنته ووقف بجانبه خاصة وأن تلك القضية رفعت على اللاعب عندما كان مهاجما بالزمالك.

وقد قام مرتضى منصور بالتأكيد على اللاعب أنه سيتدخل لدى مسئولى الجونة وحل الأزمة وديا بعيدا عن ساحات المحاكم بعد تسديد جزء من المبلغ المطلوب، وهو ما أثلج صدر المهاجم المخضرم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 15 فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية
» 100 ألف جنيه لكل لاعب بنادي «بيراميدز»
» سر وقوف الإسرائيليين في طوابير لساعات على معبر طابا
» الأمن يُغلق كنيسة «العذراء» بالأقصر
» بالفيديو.. بيراميدز يتخطى الداخلية بثلاثية
» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يكتسح سيفاس سبور
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
» مهاجم فولهام يُعادل رقم «صلاح»
» تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه
» انقسام داخل اتحاد الكرة بسبب مدير المنتخب
» أمطار خفيفة تسقط على الإسكندرية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل