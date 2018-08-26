ماذا تفعل جماعة صهيونية متطرفة على حدود مصر؟

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محمد محمود

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العشرات من منظمة «إم ترتسو» تدفقوا على الجنوب ويدعون آخرين للقدوم

وحدات خاصة تسكن بمستوطنة «كيريم شالوم».. والمتطرفون يساعدون في تأمينها وتحصينها

ناشطة: جئنا لتحقيق المشروع الصهيوني وندعو شعب إسرائيل لمساندتنا

قال موقع "واللاه" الإسرائيلي إن العشرات من متطوعي حركة "إم ترتسو" الصهيونية المتشددة تدفقوا على المنطقة الجنوبية الحدودية مع مصر. 

وأضاف أن "نشطاء (إم ترتسو) برئاسة المنسق الإقليمي للحركة توم نيساني وصلوا صباح اليوم (الأحد) إلى الحدود مع سيناء وتحديدًا بمنطقة مستوطنة (كيريم شالوم) من أجل القيام بعمليات تجديد وإصلاح وتعزيز في المستوطنة المذكورة، وذلك بعد أن شهدت خلال الفترة الأخيرة حالات هجرة من المستوطنة للكثير من العائلات اليهودية عقب الوضع الأمني المتوتر مع قطاع غزة". 

وتأسست المنظمة الصهيونية في عام 2006، وتشن حملات وأعمال عنف ضد أي هيئة أو جهة تقدم دعمًا للفلسطينيين، أو تعمل على تقصي الحقائق بشأن قطاع غزة وما يشهده من انتهاكات إسرائيلية ومذابح دموية، وهددت جامعات إسرائيلية بقطع الدعم الذي يصلها من أطراف دولية إذا لم يتوقف ما أسمته "الفكر المعادي للصهيونية الذي يمارسه عدد من أساتذة الكليات".

وأوضح الموقع، أنه "مؤخرًا انضم جنود من الوحدات الخاصة الإسرائيلية إلى المستوطنة وسكنوا بها، بينما يقوم أفراد (إم ترتسو) بعمليات إصلاح وتعزيز للمنازل وزراعة الأشجار والمساعدة في تأمين وتحصين المستوطنة".

ونقل عن طوم لوزون، ناشطة بالمنظمة الصهيونية المتطرفة قولها: "أتينا اليوم من أجل تدعيم مستوطنة (كيريم شالوم) ووجدنا عائلات يهودية شجاعة بقيت في المستوطنة ولم ترحل عنها أو تهجرها لتحقيق المشروع الصهيوني، لقد جئنا للمنطقة الحدودية بالعشرات من أجل المساعدة في عمليات تجميل المستوطنة التي يجرى عليها العمل الآن، ندعو شعب إسرائيل إلى المجيء لهذا المكان، ومساندتنا فيما نفعل والحفاظ على بيتنا ووطننا وحمايته".
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