» بالفيديو.. بيراميدز يتخطى الداخلية بثلاثية

26 أغسطس 2018 - 08:30 م

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.

أحرز ثلاثية بيراميدز البرازيلى كينو، على جبر، ومحمد مجدى قفشة فى الدقائق 28، 87، 95، وأحرز هدف الداخلية الوحيد إسلام جابر فى الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بنفس النقاط، ويتجمد رصيد الداخلية عند النقطة الرابعة فى المركز الثالث عشر.