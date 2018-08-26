اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر

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وكالات - خالد الشرقاوي

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اقترح رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، توجيه المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر وتونس، عبر إنشاء مراكز استقبال للراغبين في اللجوء لأوروبا، مقابل منح مزايا اقتصادية للبلدين.

وقال "موسكات" في تصريحات صحفية: "يجب علينا إقناع دول مثل مصر وتونس بمساعدتنا، من خلال منحهم مزايا اقتصادية جاذبة مثل إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

وأضاف موسكات: "يحزنني أن أتحدث عن إيطاليا حليفتنا وجارتنا بهذه الطريقة، ولكن تصريحات الجانب الإيطالي بشأن قطع التمويل عن الاتحاد الأوروبي، تهدد الاستقرار الاقتصادي".

وأكمل "لا أستطيع أن أدع الناس يغرقون، وأضحك عندما أسمع أنني يجب أن أقوم بخلاف ذلك. ما هي نوع القيم التي يتبنوها. موقفهم يتعارض مع القيم الدينية والديمقراطية والاجتماعية".

ويرى موسكات أن مالطا تتصرف كنموذج بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى، بشأن كيفية التعامل مع أوضاع المهاجرين، وفق وكالة "سبوتنيك".

وسمحت مالطا منتصف أغسطس الجاري، برسو السفينة "اكواريوس" والتي تقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد رفض إيطاليا استقبالهم.

وظلت "أكواريوس" عالقة لأسبوع في البحر خلال يونيو الماضي، بعد رفض روما استقبالها.


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