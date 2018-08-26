» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يكتسح سيفاس سبور

26 أغسطس 2018 - 08:44 م

حقق فريق قاسم باشا فوزًا كبيرًا على نظيره سيفاس سبور، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب «4 يوليو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى التركي.

وشارك تريزيجيه من بداية المباراة مع قاسم باشا ولعب شوطى المباراة، حتى قرر المدرب إخراجه فى الدقيقة 90 كأسلوب لإهدار الوقت المتبقى من المباراة.

أهداف المباراة جاءت فى الدقيقة 31 عبر اللاعب صامويل إيدوك، وأضاف السنغالى مباي دياني الهدفين الثانى والثالث فى الدقائق 97 و90.

بهذه النتيجة يتصدر قاسم باشا جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 9 نقاط بعد الفوز بالثلاث مباريات التى خاضها محققا العلامة الكاملة، بينما احتل سيفاس سبور المركز الـ12 بـ3 نقاط.