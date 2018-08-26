شاهد.. تمساح ضخم يعبر الطريق من المكان المخصص للمشاة

26 أغسطس 2018 - 09:25 م

وثق، جيمي كارد، وهو من سكان مدينة جزيرة بوليس (مقاطعة جورج تاون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة الأمريكية) مقطع فيديو لتمساح ضخم وهو يعبر الطريق من المكان المخصص للمشاة في متنزه هانتينغتون الحكومي.

وانجذب العديد من السياح والمارة للتمساح الذكي، حيث توقف العديد من الأشخاص لمشاهدة الحيوان المفترس وكأنه يلتزم بقانون السير ويعبر الطريق من المكان المخصص.

وبعد أن قام بعبور الطريق بخطى بطيئة، توقف عند حافة الطريق بالقرب من البركة وكأنه كان في جلسة تصوير.