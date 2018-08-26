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مقتل أحد مطلقي النار بولاية فلوريدا الأمريكية

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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

وكالات - خالد الشرقاوي

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مقتل

اطلاق نار

فلوريدا

جاكسونفيل

أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء اليوم، مقتل أحد المشتبه بهم في حادث إطلاق النار في جاكسونفيل، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وأشارت  الشرطة الأمريكية، إلى أن البحث جار عن آخرين.

هذا وقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 11 في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

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