«جروس» يحذر لاعبي الزمالك

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جروس

حذر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض من الاستهتار أو التهاون في مباراة النجوم المقرر لها غدًا الاثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وشدد جروس على اللاعبين، بأن أي تراخي سيكون نتيجته ضياع نقاط الفوز، مشددًا على أن السبب الرئيسي وراء ضياع الدوري يكون إهدار النقاط في تلك المباريات التي غالبا ما تكون نتيجتها محسومة مما يدفع اللاعبين لخوضها بثقة زائدة .

وطلب جروس لاعبيه بضرورة حسم اللقاء من الشوط الأول لارباك المنافس وتسجيل هدف مبكر حتى لا تزيد ثقة لاعبي النجوم وتزداد المباراة صعوبة مطالبا بضرورة الاستفادة من نقص خبرات المنافس في ذلك.


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