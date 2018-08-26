«صلاح» يهاجم اتحاد الكرة: «اللي بيحصل مش طبيعي»

26 أغسطس 2018 - 09:39 م

شن النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، هجومًا ناريًا على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بسبب تجاهل الجبلاية له وللمحامي الخاص به.

وكتب «صلاح» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!».