هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

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الرياضة

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صلاح

المصريون ـ متابعات

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كتب رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، على حسابه على «تويتر»: «لقد طفح الكيل»، وذلك بعد دقائق من هجوم صلاح على اتحاد الكرة.
وكان صلاح قد كتب صلاح في حسابه على «تويتر»، الأحد: «الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا».
وأضاف: «ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!»، ولم يوضح اللاعب طبيعة المشكلة مع اتحاد الكرة.
جدير بالذكر أنه وقعت أزمة بين اللاعب واتحاد الكرة قبيل انطلاق كأس العالم بروسيا منذ شهور، بعد وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري وفوقها اسم أحد الرعاة في مجال الاتصالات والمنافسين للراعي الرسمي للاعب، وطالب صلاح ووكيله أكثر من مرة اتحاد الكرة حل الأزمة بعد أن تسببت للاعب في مشكلات بأوروبا.

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