هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

26 أغسطس 2018 - 10:53 م

كتب رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، على حسابه على «تويتر»: «لقد طفح الكيل»، وذلك بعد دقائق من هجوم صلاح على اتحاد الكرة.



وكان صلاح قد كتب صلاح في حسابه على «تويتر»، الأحد: «الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا».



وأضاف: «ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!»، ولم يوضح اللاعب طبيعة المشكلة مع اتحاد الكرة.

