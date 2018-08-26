بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

26 أغسطس 2018 - 11:17 م

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة إن عدد القضاة في المجلس لا يكفي لمواجهة عدد القضايا، مؤكداً أنه لا يخجل من الاعتراف باكتشاف آلاف القضايا المتراكمة دون الفصل فيها لسنوات.



وأضاف "أبو العزم"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والقاهرة أنجزت ما يزيد عن 60 ألف قضية ضرائب هذا العام، وأن القسم القضائي أنجز مليون و452 ألف و542 قضية العام الحالي بزيادة 300 ألف قضية عن نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح رئيس مجلس الدولة أن متوسط إنجاز العضو في القسم القضائي 694 قضية، مقابل 515 قضية في الفترة نفسها من العام المنصرم، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية العليا أنجزت هذا العام 186 ألف و517 قضية مقابل 24 ألف و741 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ولفت "أبو العزم" إلى أنه توجد بعض التشريعات عفا عليها الزمن يجب تعديلها وذلك رغم التعديلات الكبيرة التي أجراها المشرع على الكثير من القوانين الفترة الماضية.



وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن المجلس يسير على نهج واضح، يهدف في نهاية الأمر لتحقيق المشروعية، مؤكداً أن مجلس الدولة المصري سبق مجلس الدولة الفرنسي في عدد من الأحكام.



وأضاف "أبوالعزم" أنه يفكر في إنشاء متحف صغير داخل مجلس الدول يؤرخ للقانون المصري وتاريخ المجلس، مشيراً إلى أن المجلس هو صرح قضائي شامخ على رأس الجهات القضائية بما له من باع في حماية استقلال القضاء وحقوق المواطن.

