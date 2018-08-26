حبس حارس أمن وزوجته بتهمة قتل متحرشا بالقليوبية

أمر رئيس نيابة مركز الخانكة بحبس حارس امن وزوجته 4 ايام علي ذمة التحقيق بتهمة قتل صاحي مصنع.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على جثة المدعو"ضياء. ح" 67 عاما، صاحب مصنع للبلاستيك، ملقاة بعزبة أبو عليان بدائرة المركز .

تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سيد. ا" 38 عاما، حارس أمن بإحدى الشركات، وزوجته "ن" 26 عاما، ربة منزل، قاموا باستدراج المجني عليه، وقتلاه بتكسير رأسه بشومة لقيامه بمضايقة معاكسة زوجته، ومعايرتها بالفقر تم ضبط المتهمين .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة،

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.