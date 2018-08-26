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حبس عاطل تعدي جنسيا علي طفلين في القليوبية

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أمر رئيس نيابة مركز الخانكة بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيق بتهمة التعدي جنسيا علي طفلين، بعد استدراجهم لعقار تحت الإنشاء بدائرة المركز.

وتعود الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من والدي الطفلين "ش. ه" 6 سنوات، و"م. ا" 6 سنوات، بقيام المدعو "محمد. ن" 17 عاما، مقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، وشهرته "حموكشه"، باستدراج الطفلين أسفل عقار  تحت الإنشاء، وقام بالتعدى الجنسى عليهم .

تم ضبط المتهم وتحرير عن ذلك المحضر رقم 7136 إدارى مركز الخانكة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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