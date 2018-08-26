"الصحة": ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساءالأحد، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 50.



وقال الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إن المتوفيين هم الحاجة جمالات السيد محمود عبدالواحد، 62 عام، من محافظة الفيوم، وتتبع حج الفرادى، توفيت بالمدينة المنورة، والحاجة عصمت عبده أحمد حبيب، 71 عام، من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمكة المكرمة.

