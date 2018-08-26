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مقتل أحد المشتبه بهم في إطلاق النار بفلوريدا

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الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا إماراتيا بالرصاص
الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا إماراتيا بالرصاص

المصريون ووكالات

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أعلن مكتب مأمور جاكسونفيل، في ولاية فلوريدا الأمريكية، مقتل أحد المشتبه في مكان الحادث وأن السلطات لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان هناك مهاجم آخر، فيما مازال البحث جاريًا.
وذكرت موقع «يو إس توداي» الأمريكي، يوم الأحد، أن السلطات طلبت من الأشخاص الذين يختبئون في المنطقة الاتصال بالرقم 911 حتى تتمكن الشرطة من إخراجهم.
وكان مسلح قد فتح النار، يوم الأحد، في مقهى للألعاب على طول ممشى نهر جاكسونفيل، فيما وصفته السلطات في فلوريدا «بإطلاق نار عشوائي»، أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من عشرة آخرين في حادث إطلاق النار الجماعي في جاكسونفيل لاندينج.

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