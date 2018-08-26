مقتل أحد المشتبه بهم في إطلاق النار بفلوريدا

26 أغسطس 2018 - 11:44 م

أعلن مكتب مأمور جاكسونفيل، في ولاية فلوريدا الأمريكية، مقتل أحد المشتبه في مكان الحادث وأن السلطات لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان هناك مهاجم آخر، فيما مازال البحث جاريًا.



وذكرت موقع «يو إس توداي» الأمريكي، يوم الأحد، أن السلطات طلبت من الأشخاص الذين يختبئون في المنطقة الاتصال بالرقم 911 حتى تتمكن الشرطة من إخراجهم.

