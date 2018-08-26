هذا ما حققه "هازارد" بهدفه في مرمى نيوكاسل

26 أغسطس 2018 - 11:47 م

حقق النجم البلجيكي إيدين هازارد «رقما مميزا» بعد أن أصبح ثالث هداف في تاريخ تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الأول في مرمى نيوكاسل يونايتد خلال اللقاء الذي جمعهم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.



ونجح هازارد في الوصول للهدف السبعين له في البريميرليج ليصبح الهداف الثالث في تاريخ البلوز، بعد النجم الإنجليزي فرانك لامبارد «174» هدف، والإيفواري، ديديه دروجبا «104».

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي على نيوكاسل بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد البلوز إلى 9 نقاط محققا ثلاث انتصارات متتالية في بداية البريميرليج.