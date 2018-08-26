» "المسلماني": إدلب أصبحت حديث العالم لهذا السبب

26 أغسطس 2018 - 11:51 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن مدينة إدلب السورية أصبحت حديث الصحف والفضائيات العالمية، بسبب وجود بها جيوش من معظم دول العالم تمهيدًا لاقتحامها، موضحا أن كلًا من روسيا وأمريكا وإيران وتركيا وأطراف أخرى متواجدة في إدلب.



وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن تركيا لها دور مركب في سوريا، فلديها علاقات مع أمريكا وروسيا ومع الحكومة السورية ومع تنظيم جبهة النصرة.

