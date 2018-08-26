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"المسلماني": إدلب أصبحت حديث العالم لهذا السبب

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"المسلماني": رحيل زويل خسارة للعلم وللعالم أجمع
"المسلماني": رحيل زويل خسارة للعلم وللعالم أجمع

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن مدينة إدلب السورية أصبحت حديث الصحف والفضائيات العالمية، بسبب وجود بها جيوش من معظم دول العالم تمهيدًا لاقتحامها، موضحا أن كلًا من روسيا وأمريكا وإيران وتركيا وأطراف أخرى متواجدة في إدلب.
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن تركيا لها دور مركب في سوريا، فلديها علاقات مع أمريكا وروسيا ومع الحكومة السورية ومع تنظيم جبهة النصرة.
وأشار إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" هي منظمة للدفاع المدني تتلقى دعم من أمريكا وبريطانيا، لافتًا إلى أن هذه المنظمة يُقال أنهما أنقذت آلاف المدنيين في الحرب الأهلية السورية، وعندما أصبح وضعها صعب تم تهريب أعضائها إلى إسرائيل.


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