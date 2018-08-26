» إغتصاب جديد يلاحق فنان مغربي شهير

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القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «سعد لمجرد»
سعد لمجرد

المصريون ـ متابعات

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، الأحد، الفنان المغربي سعد لمجرد إثر الإشتباه في توّرطه بحادثة اغتصاب جديدة، بعد أن تقدمت فتاة بشكوى ضده إلى مقر شرطة مدينة في منطقة "سان تروبيه" الساحلية جنوب فرنسا، بحسب ما نشره موقع "ميديابار" الفرنسي.
وقالت وسائل إعلام مغربية، إن فتاة قضت سهرة، أمس السبت، مع الفنان المشهور قبل أن يقوم باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، إلا أن الأمر تطور إلى تعنيف واغتصاب، لتتقدم الفتاة بشكوى إلى الأمن، ونقلت عن والد لمجرد "بشير عبدو" أنه فشل اليوم الأحد في الاتصال بابنه، للتأكد من خبر اعتقاله.
وتأتي هذه الفضيحة الجنسية الجديدة، في وقت لم يتمكن لمجرد بعد من طيّ قضيته الأولى، حيث لا يزال يحاكم أمام القضاء الفرنسي منذ أكثر من سنة ونصف، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والإعتداء عليها، ولا يحق له مغادرة فرنسا بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط، وتمّ السماح له بزيارة المغرب فقط شهر رمضان الماضي، حسبما أفاد موقع "العربية نت".
وأشار موقع "ميديابار" الفرنسي، اليوم الأحد، إلى أن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، لأسباب لا علاقة لها بقضيته مع لورا بريول، الفتاة التي اتهم باغتصابها سابقاً.
وغاب لمجرد، اليوم الأحد، عن المنصات الإجتماعية، خاصة موقع "إنستغرام"، أين تعوّد مشاركة يومياته مع متابعيه والتفاعل معهم، خاصّة بعد نجاح أغنيته الأخيرة "كازابلانكا" التي وصل عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" إلى 53 مليون مشاهدةن بعد 3 أسابيع على طرحها، ممّا يرجحّ فرضية اعتقاله في انتظار الكشف عن الأسباب.

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